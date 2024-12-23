Конкуренты РЖД боятся банкротства. Автоперевозчики переживают трудные времена, но не сдаются и оценивают перспективы в 2025 году с оптимизмом

Лихорадка, охватившая и не отпускающая транспортную отрасль, коснулась всех сегментов. Не избежали сложных времён и «заклятые друзья» и конкуренты РЖД — автоперевозчики, 30% которых заявили о рисках банкротства уже в следующем году.
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