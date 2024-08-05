Нижний Новгород, Стрелка

Стрелка - знаменитое и очень посещаемое место Нижнего Новгорода место слияния Оки и Волги, бесконечным потоком идут суда по фарватеру Волги главной достопримечательностью Стрелки, помимо прекрасных видов на Нижне-Волжскую набережную с исторической застройкой, речной вокзал, Кремль.
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