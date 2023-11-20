Принцесса Уэльская заявила, что принц Гарри предал членов королевской семьи

Кейт Миддлтон заявила, что принц Гарри предал родных еще до похорон Елизаветы II Супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон поделилась болью, которую ей причинили высказывания принца Гарри в адрес монаршей семьи.
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