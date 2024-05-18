МИД Киргизии сообщил о пострадавших после беспорядков в Бишкеке

Около 15 человек пострадали во время беспорядков в Бишкеке. Об этом 18 мая заявил МИД Киргизии.«В медицинские учреждения для обследования обратились порядка 15 граждан Киргизии, тяжело пострадавших нет», — уточнила пресс-служба ведомства в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ).