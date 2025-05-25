Подавленные желания: «Триплексоголик» — мистическая комедия с необычным визуалом

Женщины-мангаки из коллектива CLAMP вернулись к работе над мистической вселенной «Триплексоголика», а аниме-канал «Покебол с предсказанием» — напоминает об экранизации основного цикла, над которой в нулевые работала студия Production I.
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