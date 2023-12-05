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Девушка играет с вашим воображением и немного ломает мозг

Девушка играет с вашим воображением и немного ломает мозг

Моника Карвальо (Monica Carvalho) — необычный фотограф, который любит играть с восприятием. Она соединяет фото в причудливые коллажи, и в итоге получаются невероятные изображения, которые ломают мозг и заставляют взглянуть на них не единожды.

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