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  • чвсатпкьл
    Ага и треть из  этих обращений получили отказ, в том числе и я. хватит уже писать всякую хрень🤣😂Москвичи воспольз...
  • Марина Трянина
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Столица выставила на торги 72 машино-места в Измайлове

Столица выставила на торги 72 машино-места в Измайлове

Столичные власти выставили на торги в форме публичного предложения 72 парковочных места в Измайлове. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

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