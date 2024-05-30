Столица выставила на торги 72 машино-места в Измайлове

Столичные власти выставили на торги в форме публичного предложения 72 парковочных места в Измайлове. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
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