Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пять лет за службу России: Узбекистан нанес удар в спину — боец получил срок за участие в СВО

Пять лет за службу России: Узбекистан нанес удар в спину — боец получил срок за участие в СВО

БлокнотРУ Ветерана ЧВК «Вагнер» приговорили к тюрьме за участие в спецоперации. В Узбекистане 50-летний мужчина получил 5 лет и 1 месяц лишения свободы за участие в российской спецоперации на территории Украины в составе частной военной компании «Вагнер».

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