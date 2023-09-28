Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу

Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу

Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу: «Я не понимаю, почему меня ненавидят. Я жил в России, я родился в России.

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Комментарии
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Влас Семенюк
В дурке самое место.
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4 час.
Хамит Сабиров
не хрен было плевать в тарелку, с которой кушаешь.
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51 мин.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Такие голубенькие мальчики, вообще не имеют право голоса, пусть своей задницей торгует за рубежом, мы без него обойдёмся!
Ответить
3 сек.

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