Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу: «Я не понимаю, почему меня ненавидят. Я жил в России, я родился в России.
Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влас Семенюк
В дурке самое место.
Ответить
4 час.
Хамит Сабиров
не хрен было плевать в тарелку, с которой кушаешь.
Ответить
51 мин.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Такие голубенькие мальчики, вообще не имеют право голоса, пусть своей задницей торгует за рубежом, мы без него обойдёмся!
Ответить
3 сек.
Свежие комментарии