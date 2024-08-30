Врач и психолог рассказали, как подготовить детей к школе

У большинства детей процесс адаптации проходит быстро, но некоторые все-таки испытывают стресс В интервью для «МК в Питере» врач-педиатр и клинический психолог рассказали, как помочь ребенку быстрее адаптироваться в новом коллективе, в особенности, если он идет в школу впервые.