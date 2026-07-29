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Искусство

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Новая «Джуманджи» и рост продаж книг про Одиссея: что обсуждали 29 июля

Новая «Джуманджи» и рост продаж книг про Одиссея: что обсуждали 29 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.  Вышел первый трейлер третьей части «Джуманджи» Компания Sony представила первый полноценный трейлер третьей части «Джуманджи» с подзаголовком «Open World».

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