Новая «Джуманджи» и рост продаж книг про Одиссея: что обсуждали 29 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. Вышел первый трейлер третьей части «Джуманджи» Компания Sony представила первый полноценный трейлер третьей части «Джуманджи» с подзаголовком «Open World».
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