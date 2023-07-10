В результате пожара в в Нижнем Новгороде один человек погиб, 5 детей пострадали

Один человек погиб, шестеро, включая пятерых детей, пострадали во время пожара в Нижнем Новгороде. Как пишет ТАСС со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в жилом доме на улице Бекетова Площадь пожара составила 80 кв.