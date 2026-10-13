Расчёты «Гиацинт-Б» поразили опорники ВСУ около Краснооскольского водохранилища

Расчёты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты и живую силу подразделений ВСУ в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР, сообщили в Минобороны России.
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