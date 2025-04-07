В больнице на Пехотной женщине бесплатно сделали уникальную операцию

36-летней онкопациентке врачи ГКБ №52 сохранили репродуктивную и менструальную функции. Они использовали для этого передовой высокотехнологичный метод – заморозку ткани яичника с последующим возвращением на место.
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