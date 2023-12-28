Число пожаров в Москве в Новый год снизилось на 23% за пять лет

Число пожаров в Москве в новогоднюю ночь в Москве снизилось за последние пять лет на 23%, рассказал заместитель начальника Главного управления – начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве, главный государственный инспектор Москвы по пожарному надзору Александр Бобров.