Число пожаров в Москве в Новый год снизилось на 23% за пять лет

Число пожаров в Москве в новогоднюю ночь в Москве снизилось за последние пять лет на 23%, рассказал заместитель начальника Главного управления – начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве, главный государственный инспектор Москвы по пожарному надзору Александр Бобров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии