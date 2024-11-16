Как снимали фильм «Три плюс два»: кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме ﻿

®oots (От Бобра всем добра)蝸牛そろそろ登れ富士の山 Подумать только, прошло уже 60 лет (а точнее 61 год) с момента выхода замечательной советской романтической комедии «Три плюс два», а она до сих пор смотрится на одном дыхании и не теряет своей актуальности.