Вы же знаете, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель очень скромная женщина?
Ну вспомните все эти фото ее дома, покупок в обычном супермаркете и восхищенные комментарии российских либералов — вот что значит настоящий, демократически избранный политик! Да и вообще, политическая культура на Западе, это тебе то, что у нас лапотников, никакой коррупции и прочих непотребств.
Комментарии
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Думаю, в Германии поняли, что Меркель просто гений по сравнению с Шольцем. Этому надутому индюку (Шольцу) не дают спать лавры Меркель, вот они, в вместе с фрау 360 гр. и придумываю всякую хрень.
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