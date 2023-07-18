Медвежий угол

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Вы же знаете, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель очень скромная женщина?

Вы же знаете, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель очень скромная женщина?

 Ну вспомните все эти фото ее дома, покупок в обычном супермаркете и восхищенные комментарии российских либералов — вот что значит настоящий, демократически избранный политик! Да и вообще, политическая культура на Западе, это тебе то, что у нас лапотников, никакой коррупции и прочих непотребств.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Думаю, в Германии поняли, что Меркель просто гений по сравнению с Шольцем. Этому надутому индюку (Шольцу) не дают спать лавры Меркель, вот они, в вместе с фрау 360 гр. и придумываю всякую хрень.
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