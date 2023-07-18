Вы же знаете, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель очень скромная женщина?

Ну вспомните все эти фото ее дома, покупок в обычном супермаркете и восхищенные комментарии российских либералов — вот что значит настоящий, демократически избранный политик! Да и вообще, политическая культура на Западе, это тебе то, что у нас лапотников, никакой коррупции и прочих непотребств.