В Ноябрьске семь городских автобусов с 9 сентября изменят маршруты

В Ноябрьске с 9 сентября изменится схема движения городского транспорта. По новым маршрутам поедут автобусы №№ 1, 5, 7, 8, 9, 10 и 28, сказано в сообщении муниципального предприятия «Пассажирские перевозки» в соцсети «ВКонтакте».