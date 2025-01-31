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Новости Тамбова

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Учитель тамбовской сельской школы стала послом Форума классных руководителей

Учитель тамбовской сельской школы стала послом Форума классных руководителей

Учитель начальных классов МБОУ "Уваровщинская СОШ" Кирсановского округа успешно прошла конкурсный отбор и теперь будет представлять интересы классных руководителей Тамбовской области на всероссийском уровне.

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