Учитель тамбовской сельской школы стала послом Форума классных руководителей

Учитель начальных классов МБОУ "Уваровщинская СОШ" Кирсановского округа успешно прошла конкурсный отбор и теперь будет представлять интересы классных руководителей Тамбовской области на всероссийском уровне.
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