«Цены на квартиры в старом фонде снизятся на 10-15%»

Охлаждение ипотечного рынка приведет к снижению цен на вторичное жилье вплоть до 15%. Таким прогнозом в интервью «Известиям» поделилась генеральный директор Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева.
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