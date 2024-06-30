За минувшие сутки в России установлен 31 температурный рекорд. Аномальные значения зафиксированы в Смоленске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Томске, Твери, Новосибирске, Кемерове, Барнауле и Красноярске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии