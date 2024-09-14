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Закон, порядок, государство

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В Кабардино-Балкарии состоялась масштабные практикумы по ПДД для детей и взрослых

Автоинспекторы вместе с сотрудниками отдела по работе с личным составом, председателем Общественного совета при ОМВД России по Терскому району Людмилой Шарибовой, а также при активном участии представителей Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в рамках общереспубликанского мероприятия «Внимание, дети!» провели масштабные практикумы по ПДД.

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