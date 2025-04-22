Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Птицы Мадьяра и массированное применение дронов: ВСУ пытаются удержать позиции под Гуево

Птицы Мадьяра и массированное применение дронов: ВСУ пытаются удержать позиции под Гуево

По данным осведомленного источника в российской группировке «Север», украинская армия передислоцировала на курское направление свыше 300 расчетов беспилотников, включая элитное подразделение «Птицы Мадьяра».

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Комментарии
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Михаил Берников
Все диверсанты(насильники и живодёры),наёмники и другие &quot;гуси удачи&quot; подрежут себе крылья и сгорят в аду...
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