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Мэр затопленного Орска объяснил, почему его сын живёт в Дубае

Мэр затопленного Орска объяснил, почему его сын живёт в Дубае

Василий Козупица заявил, что гордится сыном.фото: unsplash.com/@christoph--> Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица заявил, что его сын живёт в Дубае, потому что получил приглашение по работе в Саудовской Аравии.

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СО
Сергей О
Блядь оказывается наше ворье отбывает наказание в дубае да и жёнушка у него самомадзахистка
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