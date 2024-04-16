Мэр затопленного Орска объяснил, почему его сын живёт в Дубае

Василий Козупица заявил, что гордится сыном.фото: unsplash.com/@christoph--> Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица заявил, что его сын живёт в Дубае, потому что получил приглашение по работе в Саудовской Аравии.
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