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Al-Jazeera: 140 палестинцев погибли после новых авиаударов Израиля по сектору Газа

Al-Jazeera: 140 палестинцев погибли после новых авиаударов Израиля по сектору Газа

140 палестинцев погибли в результате новых авиаударов Израиля по лагерю беженцев Аль-Шати на севере Газы, а также в южных городах Рафах и Хан-Юнис, сообщает Al-Jazeera со ссылкой на палестинские источники.

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