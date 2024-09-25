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Паутов о женщине-тренере в КХЛ: «Почему нет? Если специалист хороший, то он на вес золота»

– Ранее была новость, что у «Сиэттла» в тренерском штабе будет девушка Джессика Кэмпбелл, ассистент. Как считаешь, когда в КХЛ такое может появиться? – Если грамотный специалист, почему нет? Скажем, в НХЛ, я знаю, есть тренеры по физподготовке.

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