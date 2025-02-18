«Это не начало переговоров по Украине»: в США призвали не возлагать больших надежд на встречу в Саудовской Аравии

На встрече могут возникнуть трудные вопросы, которые необходимо будет решить. Предстоящую встречу официальных лиц России и США в Саудовской Аравии не следует трактовать как начало переговоров по Украине, заявила представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс.