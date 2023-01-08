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Удары головой Калулу и Рожера, гол Побеги с паса Леау и добивание Абрахама на 93-й: смотрите видеообзор матча «Милан» – «Рома»

«Милан» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в 17-м туре Серии А. Пьер Калулу открыл счет на 30-й минуте, забив головой в падении после подачи с угла поля.

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