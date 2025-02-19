В Смоленске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с дошколятами из Православного детского сада

Навыки безопасного поведения участников дорожного движения должны прививаться с раннего детства. Сотрудник подразделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции посетила «Православный детский сад №1» города Смоленска, где провела профилактическую беседу о соблюдении Правил дорожного движения с детьми из подготовительной группы.
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