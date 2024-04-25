Власти Ирана раскритиковали заявление Кувейта об исключительных правах на газовое месторождение Араш

В МИД Ирана раскритиковали новые заявления властей Кувейта об исключительных правах на газовое месторождение «Араш» в Персидском заливе, призвав арабских шейхов не привлекать внимание средств массовой информации к данному вопросу, а вместо этого сесть за стол переговоров для достижения мирного и конструктивного решения, сообщает Press TV.