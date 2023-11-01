Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    А вы вспомните СССР. Мы и в то время ремонтировали и изготовляли запчасти в гаражах. Только кто от этого выигрывал ? ...Эксплуатация авто...
  • Елена Коваль
    А вдруг разберутся?Минстрой РФ намер...
  • Вик Норд
    Расстрелять суку сумасшедшую!Следком РФ провер...

В Севастополе задержали участника хищения свыше 1,5 млн рублей у пенсионеров

Сотрудники УУР УМВД по г. Севастополю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 48-летнего курьера телефонных аферистов за помощь в хищении у шести пенсионеров в общей сумме свыше 1,5 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх