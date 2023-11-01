В Севастополе задержали участника хищения свыше 1,5 млн рублей у пенсионеров

Сотрудники УУР УМВД по г. Севастополю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 48-летнего курьера телефонных аферистов за помощь в хищении у шести пенсионеров в общей сумме свыше 1,5 млн рублей.