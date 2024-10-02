Леонтьев собирается прилететь в Россию ради юбилейного концерта Крутого

Певец Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры, но ради друга снова выйдет на сцену. Валерий Леонтьев уже долгое время ведет жизнь между двумя странами, так как его супруга Людмила ведет бизнес в США.
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