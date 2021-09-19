В Северстали сообщили, что на встрече властей с бизнесом решение по налогам не объявили

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Окончательное решение по изменениям налогового режима не было объявлено на встрече властей с представителями металлургических компаний и производителей удобрений в субботу, сказали ТАСС в пресс-службе "Северстали".
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Окончательное решение по изменениям налогового режима не было объявлено на встрече властей с представителями металлургических компаний и производителей удобрений в субботу, сказали ТАСС в пресс-службе "Северстали".
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