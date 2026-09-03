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За рулем

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Топливо в Крыму будет выдаваться дважды в сутки

Топливо в Крыму будет выдаваться дважды в сутки

Жители Крыма снова столкнутся с ограниченными продажами топлива, сообщил в своем Telegram-канале губернатор республики Сергей Аксенов.

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