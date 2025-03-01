Власти немецкой земли Бранденбург и администрация отеля Schloss Diedersdorf, где разместились боевики украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), не приглашали их и не были уведомлены об их приезде.
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