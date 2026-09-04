Украинские военные начали операцию M&M’s, которая разрабатывалась больше года и добро на которую Зеленский отказывался давать много месяцев, опасаясь очень плохих для себя последствий.
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Да почему же не по Зеленскому?! Вот он был и вот его не стало...Это было бы правильно, чего миндальничать с террористами?