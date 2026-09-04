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Царьград

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Операция M&M’s: Зеленский перекрыл России воздух. Россия готова на убийство

Операция M&M’s: Зеленский перекрыл России воздух. Россия готова на убийство

Украинские военные начали операцию M&M’s, которая разрабатывалась больше года и добро на которую Зеленский отказывался давать много месяцев, опасаясь очень плохих для себя последствий.

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