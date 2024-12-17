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Газета.ру

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Baza: cлежка за генералом Кирилловым могла вестись из снятой напротив квартиры

Baza: cлежка за генералом Кирилловым могла вестись из снятой напротив квартиры

За генералом-лейтенантом Российской армии, начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорем Кирилловым могли следить из снятой напротив квартиры, сообщает Telegram-канал Baza.

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