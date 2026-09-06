Мексика: один солдат был убит и еще четверо ранены, когда предполагаемые боевики Картеля нового поколения Халиско (CJNG) устроили на них засаду недалеко от района Санта-Крус муниципалитета Зинапекуаро, штат Мичоакан, в ночь с 4 на 5 сентября.