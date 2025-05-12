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Петербургский дневник

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Минобороны РФ: экипаж Ми-28НМ ударил по ВСУ в зоне действия группировки «Север»

Минобороны РФ: экипаж Ми-28НМ ударил по ВСУ в зоне действия группировки «Север»

Личный состав противника был уничтожен Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ударил по боевикам и технике украинской армии в зоне действия группировки «Север», цели были уничтожены, сообщило Министерство обороны России.

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