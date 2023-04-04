Липунов: вступление в НАТО ничего не даст Финляндии

Юридическое вступление Финляндии в НАТО ничего не даст для Хельсинки. Страна и так интегрирована в военную инфраструктуру Альянса, заявил РИА Новости аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО Никита Липунов.
Юридическое вступление Финляндии в НАТО ничего не даст для Хельсинки. Страна и так интегрирована в военную инфраструктуру Альянса, заявил РИА Новости аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО Никита Липунов.
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