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Царьград

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Фрай заявил о возможном применении статьи 37 против АдГ в Германии

Фрай заявил о возможном применении статьи 37 против АдГ в Германии

Торстен Фрай из ХДС/ХСС предупредил о возможном применении статьи 37 Основного закона против "Альтернативы для Германии", если партия уклонится от исполнения федеральных законов, после её победы на выборах в Саксония-Анхальт.

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