Марату Хуснуллину присвоили звание «Почетный гражданин Казани»

Звание «Почетный гражданин Казани» присвоили заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину за выдающийся личный вклад в социально-экономическое развитие и процветание города.
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