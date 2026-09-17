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«Нужно от 30 тысяч долларов в месяц»: Андрей Бурковский раскрыл стоимость жизни в Нью-Йорке и заработки в США

«Нужно от 30 тысяч долларов в месяц»: Андрей Бурковский раскрыл стоимость жизни в Нью-Йорке и заработки в США

Актёр Андрей Бурковский дал подробное интервью блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ), где откровенно заговорил о жизни в США, деньгах и планах на будущее.

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