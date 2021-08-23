Мировое обозрение

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Путин обсудил с Лукашенко взаимодействие в рамках Союзного государства

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко по телефону актуальные вопросы развития отношений двух стран, в том числе дальнейшее взаимодействие в рамках Союзного государства.

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