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Уголовное дело завели после изнасилования семиклассницы на "вписке"

Уголовное дело завели по факту изнасилования 14-летней школьницы на "вписке" в подмосковном Щелково. Подозреваемые - два 18-летних парня, один из которых, как стало известно РЕН ТВ, является внуком хозяйки квартиры, где было совершено преступление.

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