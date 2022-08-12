Уголовное дело завели после изнасилования семиклассницы на "вписке"

Уголовное дело завели по факту изнасилования 14-летней школьницы на "вписке" в подмосковном Щелково. Подозреваемые - два 18-летних парня, один из которых, как стало известно РЕН ТВ, является внуком хозяйки квартиры, где было совершено преступление.