В Госдуму внесут законопроект о потолке цен на топливо

Законопроект о праве правительства РФ устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин и дизельное топливо сроком на три месяца разработали депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым и Юрием Афониным, передает корреспондент RTVI.
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