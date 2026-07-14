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В Госдуму внесут законопроект о потолке цен на топливо

В Госдуму внесут законопроект о потолке цен на топливо

Законопроект о праве правительства РФ устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин и дизельное топливо сроком на три месяца разработали депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым и Юрием Афониным, передает корреспондент RTVI.

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