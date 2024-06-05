Директор воронежской школы, в которой девочек заставили показать бельё перед ЕГЭ, ушла "по собственному"

Елена Привалова

не понимаю, что творится в стране!!! это ПРОСТО ШКОЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ!!!!! министры, директора школ, учителя--вы все с ума сошли!!!! вы ещё в трусы ученикам залезьте, там проверьте!! может, в этой школе учителя и проверяющие голубые и розовые?!? Слава Богу, и я и мои детки учились в нормальных школах....Владимир Владимирович Путин, Вы наш президент-- может, пора поменять чиновников от образования?!?! или из школ и дальше будут делать концлагеря??..