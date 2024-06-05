Экзамены — это всегда стресс. Но школа в Воронеже побила все рекорды и перешла все рамки приличия, заставив девочек демонстрировать и даже снимать нижнее бельё, потому что косточки бюстгальтеров "пиликали".
Директор воронежской школы, в которой девочек заставили показать бельё перед ЕГЭ, ушла "по собственному"
Комментарии
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М
ММ
С русских девочек можно прилюдно снять лифчик по подозрению, а с нарушающей мусульманки даже нельзя снять хиджаб? Страна докатилась!!!
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15 час.
Андрей Бочков
причем тут директор? Есть руководитель ППЭ
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14 час.
Елена Привалова
не понимаю, что творится в стране!!! это ПРОСТО ШКОЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ!!!!! министры, директора школ, учителя--вы все с ума сошли!!!! вы ещё в трусы ученикам залезьте, там проверьте!! может, в этой школе учителя и проверяющие голубые и розовые?!? Слава Богу, и я и мои детки учились в нормальных школах....Владимир Владимирович Путин, Вы наш президент-- может, пора поменять чиновников от образования?!?! или из школ и дальше будут делать концлагеря??..
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12 час.
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