Телевидение временно отключат в пяти городах Иркутской области 20 января

20 января в пяти крупных городах Иркутской области: Ангарск, Братск, Иркутск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск с 9:00 до 18:00 местного времени будут временные перебои в эфирном теле- и радиовещании из-за плановых профилактических работ, сообщили на сайте РТРС.