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Мы соседи по планете

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Чем выше рост, тем больше риск рака

Чем выше рост, тем больше риск рака

За каждые дополнительные 10 см роста мы расплачиваемся увеличением риска рака на 10–40%. Ведь с ростом увеличивается и количество клеток, каждая из которых при делении в результате ошибки при копировании ДНК может получить мутацию.

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