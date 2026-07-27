Чем выше рост, тем больше риск рака

За каждые дополнительные 10 см роста мы расплачиваемся увеличением риска рака на 10–40%. Ведь с ростом увеличивается и количество клеток, каждая из которых при делении в результате ошибки при копировании ДНК может получить мутацию.
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