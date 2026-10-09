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TypeSafe AI привлекла $870 млн при поддержке Andreessen Horowitz

TypeSafe AI привлекла $870 млн при поддержке Andreessen Horowitz

Американский стартап TypeSafe AI привлёк около $870 млн в рамках нового раунда финансирования, в котором компанию оценили в $7,5 млрд.

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